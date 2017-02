A Marea de Vigo denuncia que bombeiros en horas extra reparan o estadio de Balaídos e esixe contratar unha empresa

A Marea de Vigo denunciou a "improvisación" do Goberno olívico na reparación da bancada de Río no estadio de Balaídos, ao estar a ser realizada por efectivos de bombeiros en horas extra, e esixiu que leve a cabo un estudo técnico e a contratación urxente dunha empresa de traballos en altura --ao non existir persoal municipal equivalente--.

Nun comunicado, o portavoz do grupo municipal, Rubén Pérez, incidiu en que "a función dos bombeiros dentro da problemática actual en Balaídos é retirar os elementos susceptibles de caer e asegurar o resto, pero en ningún caso realizar tarefas de reparación", polo que cualificou esta situación de "unha nova chapuza".

Ademais, criticou que para levar a cabo estas tarefas utilízase un vehículo de primeira saída, cando "ten que estar dispoñible para urxencias"; e engadiu que "hai bombeiros de retén traballando na reparación, o que pode supor unha ilegalidade e graves consecuencias no caso de que haxa unha emerxencia".

Neste marco, Pérez mantivo que, en todo caso, as obras de reparación precisan un estudo de seguridade e un proxecto técnico, "agora inexistente", para garantir "a solvencia e capacidade de realizar o traballo". "Non entendemos por que se actúa con esta improvisación e co enésimo emprego arbitrario de horas extra no corpo de Bombeiros", censurou.