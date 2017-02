Os socios participantes no proxecto europeo 'FUTUREfacing' destacaron á empresa 'Cándido Hermida' de Narón (A Coruña) como un "exemplo da calidade" do sector madeireiro de Galicia.

Os membros deste proxecto, no que participa a Axencia Galega de Innovación, visitaron este venres as instalacións da empresa naronesa, onde "puideron coñecer as técnicas empregadas na compañía no ámbito dos acabados e das revestimentos".

Segundo informou a Xunta nun comunicado, 'FUTUREfacing', que foi presentado esta semana en Santiago, "permitirá compartir, desenvolver e transferir prácticas innovadoras en educación e formación para a industria da madeira e o moble".

Na iniciativa participan "administración, industria e centros tecnolóxicos e de investigación" para tratar de "cubrir toda a cadea de valor" do sector madeireiro.

Ademais da visita a 'Cándido Hermida', os socios do proxecto tamén visitaron outras empresas galegas que destacan polas técnicas e usos innovadores da madeira.