O alcalde de Salceda de Caselas (Pontevedra), Marcos Besada, expresou este venres a súa "consternación" e "abatemento" polo posible caso de violencia de xénero ocorrido na parroquia de Soutelo, onde unha muller foi ferida grave e cuxo marido se aforcou.

En declaracións a Europa Press, o rexedor (que se atopa de viaxe fóra de Galicia), expresou o seu "profundo pesar" tras coñecer que esta veciña, Hermosinda L.C., foi ferida de gravidade e que o seu marido, Pablo F.M., suicidouse aforcándose cunha soga.

A pesar de que a Garda Civil investiga se o home atacou á muller e despois, créndoa morta, quitouse a vida, o alcalde quixo mostrar "máxima prudencia" sobre as circunstancias que rodean este suceso, xa que "non hai antecedentes de denuncias por malos tratos, nin os servizos sociais municipais tiñan constancia de ningún episodio de violencia".

"NINGUÉN TIÑA O MENOR INDICIO"

"Falei cos seus achegados, e ninguén tiña o menor indicio que fixese sospeitar de violencia de xénero, pero hai que esperar ao que determine a investigación", indicou.

Tamén mostrou a súa "total colaboración", tanto coa Garda Civil como co xulgado de instrución número 8 do Porriño, que se encarga do caso.