O portavoz do Grupo Popular no Senado, José Manuel Barreiro, afirmou que os populares no Senado, que representa a case o 60 por cento da Cámara, conforman un Grupo "sólido, responsable e comprometido", e que "vai seguir traballando para sacar a España adiante".

Do mesmo xeito, puxo de manifesto que o Grupo, a pesar de ter maioría absoluta na Cámara, "soubo entender perfectamente os tempos que tocou vivir de diálogo e de consensos". Así, destacou que nesta Lexislatura este Grupo chegou a "importantes acordos e consensos no Senado, en materias tan importantes como a Educación, a Sanidade ou o Financiamento, é dicir, en todo aquilo que interesa aos españois".

Ademais, apuntou que en "unha situación complexa e a máis difícil" da historia democrática do país, "o PP soubo sacar adiante a España". Así, definiu ao PP como o "partido da estabilidade" e asegurou que, neste capítulo, "o papel do GPP no Senado foi decisivo". "Agora, imos seguir traballando pola estabilidade de España", apostilou.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Na quenda dos informes dos portavoces parlamentarios, Barreiro puxo en valor a recente celebración no Senado da Conferencia de Presidentes, "exemplo de consenso e que marcou un antes e un despois na representación territorial do Estado das Autonomías" e abordou "os temas que verdadeiramente interesan aos españois".

Así, explicou que, durante toda esta Lexislatura, vaise a "seguir por este camiño, porque aos españois, o que lles interesa é que se resolvan os seus problemas".

Igualmente, apuntou que a lema deste Congreso Nacional do PP, 'España, adiante' "non sería posible sen o presidente, Mariano Rajoy", a quen agradeceu o traballo feito durante os últimos anos e o seu compromiso co PP e con España.

José Manuel Barreiro afirmou sentirse "orgulloso" de pertencer a un partido como o PP, e pola confianza depositada na súa persoa para dirixir o Grupo Parlamentario Popular na Cámara Alta.