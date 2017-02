Solange Pereira, aos Europeos

“Toma ya! Mínima hecha, uff que peso más grande me he quitado de encima! La pc [pista cuberta] es muy complicada, muy poco tiempo y oportunidades”. Así celebraba en Twitter a canguesa Solange Pereira a súa clasificación para os vindeiros Campionatos de Europa de pista cuberta en Belgrado.

Solange Pereira acadou en Valencia a marca mínima para os Europeos de Belgrado. | Fonte: @Soli_Pereira

A atleta do Valencia Sports, adestrada por Carlos Landín, gañou a proba de 1.500 metros lisos do Gran Premio Cidade de Valencia de pista cuberta cun rexistro de 4:13.54, que supón a marca mínima para os Europeos que se desenvolverán do 3 ao 5 de marzo en Belgrado, e que a RFEA establecera en 4:14.00. Ademáis, con este rexistro Solange Pereira acada a súa mellor marca persoal, que anteriormente tiña en 4:15.17 no 2014. O récord galego aínda está en posesión de Rocío Rodríguez dende 1999, cun tempo de 4:10.17 acadado nos Mundiais de pista cuberta en Maebashi (Xapón).

A atleta canguesa agradeceu no seu twitter a Esther Guerrero a axuda recibida para facer unha carreira rápida e conseguir a súa mellor marca nos 1.500 metros. “Gracias @estherrguerrero !!!Que fácil lo has hecho, eres un reloj! Afortunada de poder contar con tu ayuda 1100m y animándome hasta el final!”

Deste xeito, Solange Pereira consegue un dos seus principais obxectivos para esta tempada indoor, uníndose para o Europeo de Belgrado á ribeirense Ana Peleteiro, que participará no concurso de triplo salto tras acadar o pasado luns a mínima con 13,76 no Meeting de l’Eure celebrado en Val de Reuil (Francia). A terras francesas tamén viaxara Solange, pero tivo que conformarse con ser sétima cun tempo de 4:17.69.

Antes de viaxar a Belgrado, as atletas galegas participarán a vindeira semana (18/19 de febreiro) en Salamanca no Campionato de España absoluto en pista cuberta.