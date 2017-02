Un incendio rexistrado nunha vivenda de Narón (A Coruña) provoca danos materiais no seu interior

Un incendio rexistrado nunha vivenda de Narón provocou na pasada xornada danos materiais no interior do inmoble. No momento no que se produciu o lume ninguén se atopaba na vivenda.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, os feitos producíronse na parroquia de Doso, no lugar de Pouso. O lume afectou á parte superior da casa, onde os propietarios tiñan varios electrodomésticos, que acabaron calcinados. O falso teito tamén ardeu.

Foi unha veciña a que alertou a emerxencias sobre as 19,30 horas. Tras o aviso, unha dotación dos bombeiros de Ferrol, os efectivos do GES de Mugardos e persoal de Protección Civil de Neda, alertados polo CAE 112 Galicia, achegáronse ata o punto.

Os bombeiros comezaron os labores de extinción. Con todo, segundo o 112, tiveron que deterse pola negativa dos propietarios a que interviñesen.

A Garda Civil entrou no inmoble e constatou que quedaban tres puntos de calor. Así as cousas, os propietarios insistiron en que xa se encargaban eles.

Finalmente, tras comprobar que non existía perigo para outras vivendas, os efectivos de emerxencias retiráronse.