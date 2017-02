A Policía Nacional detén a dous homes por roubo con violencia na Coruña

A Policía Nacional informou da detención de dous homes por roubo con violencia ou intimidación na Coruña.

Os feitos ocorreron sobre as 12,30 horas do pasado día 18 de xaneiro, cando uns operarios estaban a realizar unha poda no polígono de Pocomaco desta cidade. Tiñan a furgoneta estacionada coas portas abertas, para facilitar o seu traballo.

Nese momento, segundo o relato policial, estacionou á beira da furgoneta un coche. Baixáronse dous homes e colleron dúas rozadoras do interior da furgoneta e metéronas no seu maleteiro.

Un dos operarios decatouse do que sucedía e recriminou aos devanditos homes. Conseguiu recuperar unha das ferramentas e cando estaba a coller a outra, un dos autores propinoulle varios golpes.

Apunta a Policía que, entón, meteuse dentro do maleteiro coa rozadora e o condutor arrincou o vehículo, fuxindo do lugar.

DETENCIÓN

Así as cousas, formulouse a correspondente denuncia polo ocorrido e arrincou a investigación. Os axentes realizaron as correspondentes pescudas e tomaron declaración aos prexudicados.

Como resultado da investigación, logrouse identificar aos autores e procedeuse á detención de ambos o pasado día 1 de febreiro. Os arrestados, de 36 e 34 anos, xa foran detidos antes.