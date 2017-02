PP.- Reparten folletos en contra da maternidade subrogada á entrada do Congreso, que debate hoxe o asunto

Dous colectivos contrarios á maternidade subrogada reparten esta mañá folletos á entrada do XVIII Congreso Nacional do PP, que este sábado debaterá precisamente este asunto para decidir se o inclúe dalgunha forma ou non nos relatorios, posto que unha parte do partido aposta por regular esta cuestión mentres que outra se mantén en contra.

O documento asínano Women of the World e Profesionais pola Ética, que cualifican a maternidade subrogada como "unha nova forma de explotación da muller e de tráfico de persoas". A xuízo destas organizacións, os tamén chamados ventres de aluguer vulneran os dereitos fundamentais tanto da muller como do fillo e "dan lugar a infinidade de problemas éticos e legais".

A maternidade subrogada vai ser debatido este sábado pola mañá no Relatorio Social que coordinou Javier Maroto, á que se presentaron emendas tanto a favor como en contra da regulación. Todo apunta a que o PP buscará unha saída de consenso entre as partes sen comprometerse sobre a regulación a fondo deste asunto.

Entre quen publicamente a defenden atópanse dirixentes territoriais como Alberto Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, Juan Manuel Moreno ou José Antonio Monago.