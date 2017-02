Traballadores contra incendios fixos descontinuos da Xunta reincorpóranse o 1 de marzo

Os traballadores fixos descontinuos do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta volverán ao servizo activo a partir do próximo 1 de marzo co obxectivo de "reforzar os traballos de prevención" antes de iniciarse "a precampaña da primavera".

Traballadores de Atrifoga sofocando un lume | Fonte: Atrifoga

A Consellería de Medio Rural anunciou que a reincorporación destes 621 brigadistas xa foi trasladada aos seus representantes sindicais.

Estes bombeiros forestais permanecen activos durante un período de nove meses e pertencen ás categorías de xefes de brigada, peóns, peóns condutores, oficiais de defensa contra incendios, condutores de motobomba, emisoristas e vixiantes.

Segundo a Xunta, esta medida "adóptase todos os anos antes da chegada da primavera, de acordo coas necesidades de programación e planificación e en función das circunstancias climatolóxicas presentes e previstas".