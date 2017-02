Abel Caballero a Susana Díaz: “Es o mellor que hai neste partido”

O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, mantivo o seu guión e volveu gabar a presidenta da Junta de Andalucía e secretaria do PSOE andaluz, Susana Díaz, este sábado no acto de alcaldes socialistas. Caballero non aforrou en palabras de eloxio a Díaz, á que dixo: "Es o mellor que hai neste partido".

Abel Caballero e Susana Díaz, no acto de alcaldes socialistas en Madrid | Fonte: PSOE.

Así comezou a intervención de Caballero no acto desenvolvido nun pavillón da ONCE, en Madrid, baixo o lema 'Concellos socialistas. Comprometidos coa xente', e organizado polo rexedor galego para escenificar o apoio dos dirixentes municipais a unha posible candidatura de Díaz ás primarias para a Secretaría Xeral que, segundo Caballero —un dos impulsores en Galicia da dimisión de Pedro Sánchez— "moitos desexan".

Caballero tamén ironizou coa masiva afluencia de público no pavillón. "Petámolo, isto está petado; a próxima vez teremos que ir a un estadio de fútbol", dixo o rexedor galego, ante as preto de 3.000 persoas que asistiron ao acto. "Moitos rebentáronme a mensaxes porque hoxe non poden estar aquí", engadiu.

Porén, Caballero obviou aos alcaldes e dirixentes do PSdeG que decidiron non acudir a esta cita e que son contrarios ás liñas que marca Andalucía no partido, con Susana Díaz á fronte.

O presidente da FEMP dirixiuse aos alcaldes e concelleiros asistentes ao acto para sinalarlles que eles son "o mellor do socialismo" porque están sempre "coa xente, atendendo problemas e facendo política coa xente". Dos municipalistas do PSOE tamén enxalzou o seu defensa ás políticas sociais, de igualdade e contra a violencia machista ou as súas políticas en defensa do deporte.