O presidente da Xunta e líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, reivindicou este sábado, durante a súa intervención no congreso estatal que o partido celebra en Madrid e no que é redactor do relatorio económico e territorial, que todos os españois deben ter garantidos "uns servizos públicos de calidade, vivan onde vivan".

Para que iso se faga efectivo, subliñou que agora é "un momento inmellorable para corrixir o que se fixo mal e consagrar un sistema de repartición xusto e equitativo" na negociación do financiamento autonómico.

Feijóo fixo fincapé en que, para conseguir un país unido e vertebrado, "é vital que non se conciba España como o quebracabezas das vontades dos seus 17 presidentes autonómicos, senón como o mosaico dos desexos e necesidades de 46 millóns de persoas".

(HABERÁ AMPLIACIÓN)