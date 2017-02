O BNG pide a retirada da simboloxía franquista en dez edificios públicos de Santiago

O grupo municipal do BNG en Santiago presentará unha moción no pleno do próximo xoves na que instarán o Goberno local a retirar a simboloxía franquista que permanece en dez edificios públicos da capital galega.

Así, a formación frentista esixe o cumprimento da Lei de Memoria Histórica e lembra que, a pesar de que os edificios non son "parte do patrimonio municipal", o goberno local debe "realizar as xestións precisas para que a Igrexa Católica, Universidade, Correos ou calquera particular eliminen esas pezas".

O BNG, baseándose nun estudo elaborado pola comisión de historia da 'Gentalha do Pichel', pide a retirada de escudos franquistas "na antiga escola de Amio, na Facultade de Químicas, na estación de ferrocarril e en Correos".

Así mesmo, este estudo tamén revela que existen "símbolos da Vitoria" --emblema propio de Francisco Franco-- no claustro do mosteiro de San Martiño Pinario, no hotel do mosteiro de San Francisco e no CIPF Politécnico de Santiago.

Ademais, esixen a retirada dunha "cruz e inscrición no mosteiro de Antealtares, unha placa do sindicato da Falanxe nas vivendas sindicais da rúa Canfranc (Pontepedriña)", así como o escudo do Frente de Juventudes que se atopa na fachada do Auditorio da USC, situado no Campus Sur.