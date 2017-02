PP.- O PP apraza posicionarse sobre a maternidade subrogada, asunto que Feijóo e outros dirixentes defenderon debater

O PP aprobou no seu XVIII Congreso Nacional unha emenda transaccional para aprazar o debate sobre a maternidade subrogada e facelo de forma serena e en profundidade. Un dos dirixentes que, publicamente, pronunciouse a favor do debate deste asunto é o líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo.

O relatorio social, que se debate na sesión desta mañá, non incluíra este asunto, pero recibiu varias emendas a favor da maternidade subrogada, cuxa defensa recibiu moitos aplausos, e tamén outras en contra.

Finalmente, o director do relatorio, o vicesecretario Javier Maroto propuxo unha emenda transaccional na que se emprazan a un debate sereno, serio e en profundidade despois de escoitar a expertos sobre este asunto.