Un incendio rexistrado nun dúplex de Cangas provoca daños materiais no interior da vivenda

Un incendio rexistrado nun dúplex de Cangas provocou daños materiais no interior da vivenda. O lume orixinouse no balcón do patio de luces e calcinou unha secadora.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, tamén resultaron afectados un quentador e unha lavadora e o fume afectou á segunda planta. Os feitos tiveron lugar na rúa Cela. Foi un particular o que alertou sobre as 11,00 horas.

O incendio foi controlado pola Policía Local e os veciños, que utilizaron extintores para apagar o lume.

Ata o punto achegáronse, tamén, os bombeiros do Morrazo e Protección Civil cunha motobomba.