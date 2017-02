O autor da emenda ‘anti-Cospedal’ insinúa fraude na votación e di que delegados galegos a apoiaron

O concelleiro do PP de San Clemente (Conca) Francisco Risueño, autor dunha emenda para evitar a acumulación de cargos no partido, pedirá os vídeos da votación da súa proposta no Relatorio Político e de Estatutos, xa que, ao seu xuízo, había ao redor de 2.000 persoas e non 700, polo que o resultado non se axusta aos datos ofrecidos polo aparato do partido.

Alberto Núñez Feijóo, n XVIII Congreso Nacional do Partido Popular | Fonte: PP.

"O que sucedeu pon en dúbida a lexitimidade", proclamou, para engadir que Mariano Rajoy debería "tomar nota" do que pasou. Risueño puxo en dúbida o número de dirixentes presentes no plenario e o reconto, á vez que subliñou que "no galiñeiro", por exemplo, estaban sentados delegados galegos e doutras comunidades, que foron "favorables" á mesma.

Así se pronunciou en declaracións aos medios na segunda xornada do XVIII Congreso Nacional do PP, un día despois de que a súa emenda —que apuntaba directamente á incompatibilidade de cargos de María Dores de Cospedal— fose derrotada nunha axustada votación (328 votos a favor, 303 en contra e oito abstencións).

Risueño indicou que a dirección do partido "filtrou" á prensa ese resultado que non comunicaron ao plenario, algo que atribuíu ao temor do "aparato" para ser "apupados" alí mesmo porque durante a votación non había "700 persoas" senón "ao redor de 2.000", dixo.

"O reconto fanio o aparato do partido. Se o aparasto do partido di que gañaron a votación por 25 votos, non vou dicir o contrario porque non teño datos, pero vou pedir os vídeos porque había catro cámaras de televisión aí dentro", anunciou, para engadir que cos medios técnicos actuais se pode saber cantos votos houbo a favor da súa emenda e cantos en contra.

O edil do PP sinalou que só por Castela-A Mancha había "máis de 800 compromisarios" dentro do plenario e que no "galiñeiro" tamén estaban sentados delegados de Galicia, Castela e León e Madrid que foron "favorables" á súa emenda. Por iso, puxo en dúbida que Cospedal "só tivese 328 votos" que lle permiten que poida acumular cargos.

É máis, Risueño indicou que Cospedal ten unha "débeda política vitalicia" co vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, coordinador do relatorio Político e de Estatutos. "Cospedal desde logo ten unha débeda política vitalicia con Maillo porque dicir un que a ollo da mesa se atopa rexeitada a emenda... Iso é propio doutros países que criticamos", resaltou.

Finalmente, o concelleiro de Cuenca sinalou que do que pasou deben "tomar boa nota tanto Mariano Rajoy como o aparato do partido", xa que, ao seu entender, os compromisarios que estiveron este venres na xornada saber "perfectamente" cal é o resultado