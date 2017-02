O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, mantivo este sábado no acto de alcaldes socialistas que a presidenta da Xunta e secretaria do PSOE-A, Susana Díaz, é "o mellor que hai neste partido".

Así comezou a intervención de Caballero no acto desenvolvido nun pavillón do ONCE, en Madrid, baixo a lema 'Concellos socialistas. Comprometidos coa xente', e organizado polo rexedor galego para escenificar o apoio dos dirixentes municipais a unha posible candidatura de Díaz ás primarias para a Secretaría Xeral que moitos desexan.

O alcalde vigués non escatimou eloxios cara á dirixente andaluza, que foron respondidos polas preto de 3.000 persoas que abarrotaron o espazo, con continuos aplausos. Nese sentido, Caballero tamén ironizou coa masiva afluencia de público no pavillón: "Petámola, isto está petado, a próxima vez teremos que ir a un estadio de fútbol". "Moitos rebentáronme a mensaxes porque hoxe non poden estar aquí", engadiu.

Caballero cre que o PSOE necesita "atopar un novo rumbo" e que para iso, "Susana é o mellor que temos neste proxecto" porque ela é "alma" e "un corazón forte" e ten "unha forma única de entender a política" e é capaz "de lanzar un proxecto sólido e forte". "Por iso encántasnos", incidiu o impulsor do acto entre os aplausos dos asistentes, moitos deles alcaldes e concelleiros.

E é que, para o tamén presidente da FEMP, necesítase "un PSOE unido e forte", que "recupere a senda que tiña con Felipe González ou con Zapatero". Trátase, ao seu xuízo, de lograr un partido "hexemónico e capaz de gañar eleccións", en definitiva, "unha forza para gobernar España", "un novo rumbo".

"Non nos imos a conformar con menos, queremos un gran proxecto", incidiu Caballero, que ademais pediu que non haxa "descualificacións" entre compañeiros, senón que o proxecto socialista se forme "co agarimo a todos".

O presidente da FEMP dirixiuse aos alcaldes e concelleiros asistentes ao acto para sinalarlles que eles son "o mellor do socialismo" porque están sempre "coa xente, atendendo problemas e facendo política coa xente". Dos municipalistas do PSOE tamén enxalzou a súa defensa ás políticas sociais, de igualdade e contra a violencia machista, as súas políticas en defensa do deporte ou o seu traballo a pé de rúa.

Caballero tamén reivindicou un financiamento xusto para os concellos: "Queremos recursos, os que nos merecemos; pero non os queremos polo poder, senón pola xente, porque cada vez que alguén pide unha rúa mellor alí temos que estar".

COMPAÑEIRISMO E FEMINISMO

O encargado de inaugurar o acto deste sábado foi o alcalde de Gimenells i o Pla da Font (Lleida), Dante Pérez, que pediu aos asistentes seguir o camiño marcado polos "predecesores, alcaldes accesibles, traballadores e con políticas sociais" e enmarcados na "rede de compañeirismo que é o PSOE e que redunda no beneficio dos veciños".

Tras el tomou a palabra a alcaldesa de Brañuelas (León), Carolina López, que mantivo que "ser socialista é traballar e non queixarse, loitar sempre pola igualdade real das oportunidades", e fixo unha insistente alegación en favor do mundo rural e das concas mineiras.

"Pídovos apoio para defender o mundo rural e pór cordura a esta tolemia pola que atravesan as concas mineiras", dixo a rexedora, que tamén reclamou un PSOE que sexa "un gran equipo", "sen personalismos e con compañeirismo", "con traballadores insaciables, independentemente de que leven saia ou pantalón", porque para a alcaldesa deste pequeno municipio leonés necesítase "un pouco máis de feminismo", unha reclamación que suscitou un dos aplausos máis intensos da xornada.

Antes das intervencións de Caballero e da propia Díaz tamén falou María Dolores Fernández, alcaldesa de Villanueva de las Fuentes (Cidade Real), que defendeu ao socialismo como "a mellor forma de loitar polo municipio" e enxalzou aos alcaldes que non viven da política, senón que se deixan "a pel na política". A rexedora pediu ao PSOE que non quede "a lamerse as feridas".