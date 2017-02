Ferreiro ve a reunión das 'Cidades do Arco Atlántico' como un inicio para impulsar políticas conxuntas en Europa

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, valorou o encontro das 'Cidades do Arco Atlántico' celebrado este sábado na Coruña como "punto de partida para impulsar políticas e proxectos de forma conxunta en Europa".

E é que a cidade herculina acolleu o buró executivo da conferencia das 'Cidades do Arco Atlántico', segundo indicou o Consistorio nun comunicado. En concreto, a reunión tiña como obxectivo impulsar, mediante o acordo denominado 'Declaración da Coruña', tanto ao propio organismo como a cooperación entre as distintas localidades participantes no mesmo, ademais de preparar a próxima asemblea xeral da conferencia, que terá lugar o próximo mes de abril en Viana do Castelo.

"As e os presentes hoxe acordamos fomentar e intensificar a cooperación entre os nosos municipios, como base dun desenvolvemento sustentable en común, para que a cidadanía da beira atlántica teña voz en Europa", defendeu Ferreiro no encontro.

Os puntos de interese común sobre os que traballar son os ámbitos da participación, o mar e o ciclo da auga, e o desenvolvemento urbano.

"É o punto de partida da análise, dentro das políticas de cada municipio, dos proxectos que poderemos liderar cada un para, posteriormente, participar conxuntamente nas distintas convocatorias, e relanzar, deste xeito, a propia conferencia", aseverou.

Así mesmo, avanzou que as cidades do Arco Atlántico traballarán a favor dunha Estratexia Marítima Atlántica e o seu plan de acción para que "teña maior visibilidade nos programas europeos", ademais de solicitar unha revisión da actual Agenda Urbana Europea para que "poidan acceder á mesma localidades medias ou con características xeográficas específicas, como as desta rede".