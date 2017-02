O presidente da Xunta e líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que o futuro da España autonómica pasa por unha maior simetría entre comunidades, na repartición de dereitos e de responsabilidades, e asegurou que o novo financiamento non pode "impor un agravio real" entre españois para "paliar ao agravio ficticio e sobreactuado dalgún líder autonómico", en clara alusión á Generalitat de Cataluña.

O dirixente galego interveu no debate do relatorio sobre economía e administración territorial no XVIII Congreso Nacional do PP. Asegurou que o momento é "inmellorable" para corrixir un malo financiamento autonómico a través dun novo sistema que profunde na simetría, dixo, partidario dun financiamento "xusto e equitativo".

"É vital que non concibamos España como un quebracabezas das vontades de 17 presidentes autonómicos, somos un mosaico de 46 millóns de españois que deben ser vistos como tales, como persoas, non como partes de territorios", defendeu.

Núñez Feijóo asegurou tamén que o PP seguirá apostando por ser "o partido da responsabilidade na xestión" e que no relatorio económico imponse o que ao seu xuízo é "o sentido común": a estabilidade orzamentaria, non gastar máis do que se ingresa e non deixar "os caixóns cheos de facturas para que as paguen os nosos fillos".

MANTER O RELATO CONTRA ETA

Xunto a Feijóo interviñeron outros dirixentes do PP que interviñeron na redacción deste relatorio. Entre eles, Alfonso Alonso, presidente do PP no País Vasco, quen tivo un recordo para as vítimas de ETA.

Alonso subliñou o interese do PP por manter o relato da verdade sobre o terrorismo "agora que moitos pretenden seguir mirando a outro lado porque ETA xa non mata" e comprometeuse a evitar que se estenda a cultura do odio e calquera lexitimación "do que nunca tivo lexitimación", o asasinato e a imposición de ideas pola violencia. "Necesitamos que ese relato siga vivo", dixo.