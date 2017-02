A presidenta da Xunta de Andalucía e secretaria xeral do PSOE-A, Susana Díaz, lanzou este sábado a mensaxe de que ten "forzas, ganas e ilusión", que lle encanta "gañar" e que está "animada", ademais de subliñar que tamén quere que o seu partido teña esa "forza", aínda que a dirixente andaluza non desvelou se prevé presentarse ás primarias para a Secretaría Xeral do PSOE.

Así o dixo a dirixente andaluza nun acto desenvolvido no pavillón da ONCE, en Madrid, baixo a lema 'Concellos socialistas. Comprometidos coa xente', e organizado polo alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, para escenificar o apoio unha posible candidatura de Díaz ás primarias para a secretaría xeral que moitos desexan e no que este non escatimou eloxios cara á andaluza.

"Teño ganas e encántame gañar, iso vai de seu, o que quero é que o meu partido teña forza e diga a este país o que quere facer. Quero que o meu partido se apoie nos seus alcaldes e que lle diga ao conxunto dos cidadáns que estamos aquí, de pé. Vós sodes a forza, ese é o PSOE, co PSOE adiante", aclamou Díaz interrompida en innumerables ocasións polos aplausos das preto de 3.000 persoas que asistiron ao acto.

Foi ao final da súa intervención cando a dirixente socialista fixo referencia a esas "ganas" e cando chamou aos socialistas a "facer un bo Congreso para facer un bo camiño para este país", o que provocou sonoros aplausos do público que ateigaba o pavillón da ONCE, totalmente entregado ás palabras da responsable do PSOE-A.

Previamente, a presidenta andaluza xa defendera a fortaleza do ámbito local como pulo cara ao Goberno central e dera a súa palabra de que "todos imos empuxar para gañar as próximas eleccións municipais" e despois, as xerais. "Ímolo a facer moi pronto", previu Díaz entre referencias á importancia da "escola do local" para ser "un bo dirixente".

"Hai que saber o que sofre a xente, saber o complicado que é, escoitarlles, arranxar os problemas de hoxe e deseñar o futuro dos veciños", incidiu Díaz ante os alcaldes e concelleiros socialistas que este sábado arrouparon á presidenta e apoiado os ánimos de Caballero para que opte a dirixir o PSOE.

Nese sentido, tamén reprobou que o Goberno non permita aos consistorios destinar o seu superávit a investimentos nos municipios e defendeu a petición socialista de que a reforma do financiamento autonómico vaia da man da local.

A "APATÍA" DO PP

Doutra banda, tivo palabras para os congresos que PP e Podemos celebran este fin de semana en Madrid. Así, tachou o primeiro como "o da apatía e a resignación", liderado por un presidente do Goberno "ao que lle da igual todo" porque "xa ten pouco que achegar". "Usou a resignación para manterse na maioría", reprochou.

Tras ironizar sobre a intermediación que Mariano Rajoy ofreceu ao presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprobou a política municipalista do PP, que ve aos concellos como os "grandes pecadores" e "a Cincenta", e tamén a súa actitude en Cataluña, fronte á "sensatez e altura de miras" dos compañeiros do PSC.

Nese punto tamén fixo referencia ás palabras da presidenta da Comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes, sobre se os madrileños pagan a sanidade e a educación dos andaluces e reprochou que haxa que "aguantar" a quen quere "enfrontar a cidadáns e territorios".

"Emociónase moito coa bandeira, envólvese coa bandeira, pero eu emociónome máis coa xente e a igualdade de oportunidades; a sanidade, a educación pública ou a dependencia é a España que emociona aos socialistas, que non dividen senón suman e garanten que este país merece a pena", afirmou a dirixente socialista tras as palabras da madrileña.

A Cifuentes pediulle "que non amenta, porque ninguén lle paga a sanidade a ninguén", e volveu a reclamar unha armonización fiscal entre territorios e coñecer que pagan os cidadáns para saber se fronte a comunidades que non están ben financiadas e teñen que facer un dobre esforzo para manter servizos públicos de calidade hai outras hiperfinanciados que poden bonificar impostos.

PODEMOS, "OS QUE GALOPARON SOBRE A INDIGNACIÓN"

Para Podemos e a Asemblea que celebra este fin de semana en Vistalegre, Díaz tamén tivo palabras aseverando que "galoparon moitísimo sobre a indignación" pero que, "á hora da verdade", tiveron que ser os socialistas os que ofreceron os seus votos útiles para mellorar o sistema educativo ou lograr o aumento do salario mínimo.

"Só (temos) 85 escanos pero estamos á beira dos cidadáns; se isto fixémolo con 85, canto imos facer cando volvamos de novo ao Goberno?. Non temos dereito a estar agachados nin cohibidos; respectamos como ninguén o resultado electoral pero ímonos a levantar coa forza dun partido que está orgulloso do que fixo por este país", incidiu.

Ademais, defendeu que mentres os populismos de esquerdas sementan "medo" e os de dereitas, "ira", os socialistas "sementarán esperanza e confianza", e advertiu de que os socialistas se van a "levantar con forza" porque o partido está "orgulloso" do que fixo por este país.