Vítimas do falso médico Coté piden para el máis de 900 anos de cárcere fronte aos 334 que solicita Fiscalía

A Asociación de Afectados de Intrusismo Médico Sánitario, con vítimas do falso médico ferrolán José Manuel López Pérez, coñecido como 'Coté', rexistraron un escrito xudicial no que piden 936 anos de prisión para el, fronte aos 334 que solicita a Fiscalía.

En declaracións a Europa Press, a súa presidenta, Esther Fontán, explicou que, a diferenza do escrito da Fiscalía, os letrados da asociación elevan o número de delitos --algúns son considerados "faltas" polo fiscal-- e introducen "os de abusos sexuais e aborto", non contemplados pola acusación pública.

De igual modo, con referencia á esposa do acusado, a acusación particular engade un delito continuado de estafa agravada con afectación de pluralidade de persoas para a que pide unha pena de 6 anos de prisión e unha multa de 12 meses a razón de 30 euros diarios con accesoria legal de inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio durante o tempo da condena.

Como medida cautelar para ambos, e dada "a gravidade dos delitos imputados e as penas solicitadas", así como a "reincidencia", a "falta de arraigamento profesional e familiar de ambos" e a súa "recoñecida solvencia económica", piden retirada dos seus pasaportes.

"ACABARÁ FUXINDO"

"Estamos seguros ao 99,99 por cento de que acabará fuxindo", sentenciou Fontán, convencida de que dará este paso tras fracasar no seu intento de "anular" o procedemento. "Sabe que do banco dos acusados sairá para o cárcere e vai fuxir", aseverou.

A Asociación lembrou tamén que ten outro xuízo por celebrar en Castellón por similares delitos e que se atopa á espera de data de celebración.

"QUE NON NOS ALONGUEN MÁIS A AGONÍA"

A presidenta da Asociación solicitou á Audiencia Provincial que o xuízo se celebre este ano "tras nove de espera".

"Será un xuízo moi longo, cun elevadísimo número de testemuñas. Pedimos que non nos alonguen máis a agonía; bastante sufrimos xa e hai algúns que faleceron sen chegar a ver o fin disto", trasladou a Europa Press.

XORNADA SOBRE INTRUSISMO

Na rolda de prensa, tamén aproveitou para informar da celebración da III Xornada sobre Intrusismo Sanitario o vindeiro venres 17 en Madrid.

Este evento organízao a Asociación e nel participarán representantes de colexios profesionais sanitarios, da Administración sanitaria, do xornalismo e dos partidos políticos.