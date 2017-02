A muller agredida en Salceda (Pontevedra) evoluciona favorablemente

A muller agredida este venres no municipio pontevedrés de Salceda de Caselas (Pontevedra) a mans do seu marido, tal e como se desprende das investigacións realizadas, evoluciona favorablemente no hospital vigués Álvaro Cunqueiro, onde permanece ingresada tras ser trasladada este venres.

Así o confirmou a Europa Press o alcalde de Salceda de Caselas, Marcos Besada, quen nas últimas horas falou coa familia da vítima, H.L.M., para ver como evoluciona.

A muller, aínda que estaba consciente cando a atoparon, presentaba signos de ahorcamiento no pescozo e un golpe na cabeza, lesións que, segundo despréndese das investigacións realizadas, foron provocadas polo seu marido.

De momento, fontes da investigación, que segue en marcha, confirmaron a Europa Press que aínda non foi posible falar coa muller, quen, aínda que evoluciona favorablemente, atópase ferida de gravidade.

Así mesmo, fontes próximas ao caso precisaron que, no lugar dos feitos, achouse unha carta que abundaría na hipótese de que o marido agrediu á muller antes de suicidarse.

Do caso fíxose cargo o Xulgado número 3 do Porriño en funcións de garda. Segundo as mesmas fontes xudiciais, non constan denuncias previas por malos tratos por parte da muller.

Foi un familiar de ambos os quen llos atopou na vivenda a última hora da mañá deste venres e alertou á Garda Civil.