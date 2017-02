O conselleiro de Sanidade subliña o compromiso do Sergas cos pacientes con parálise cerebral

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, visitou esta semana a sede da Federación de Parálise Cerebral na cidade do Lérez, Aspace Galicia, onde mantivo unha reunión cos responsables desta entidade.

A parálise cerebral é unha discapacidade na que, debido a unha lesión no cerebro producida antes do desenvolvemento definitivo do mesmo, as persoas afectadas poden sufrir, ademais de dificultades no movemento, alteracións sensoriais, de comportamento, de personalidade, cognitivas e comunicativas, que implican a necesidade de diferentes apoios a nivel sociosanitario.

Segundo indicou a Xunta nun comunicado, o titular da carteira sanitaria do Executivo galego reiterou o compromiso do Sergas cos pacientes con parálise cerebral, como o demostra o feito de que sexan beneficiarios do cartón AA, que implica prioridade no acceso aos servizos sanitarios e que permite que os afectados estean acompañados por un familiar durante os procesos de atención sanitaria.