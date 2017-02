Un total de 305 empregados de CaixaBank en Galicia mobilízanse como voluntarios na Semana Social da entidade

Máis de 10.000 empregados de CaixaBank e as súas filiais, a Fundación Bancaria 'La Caixa' e CriteriaCaixa adheríronse á Semana Social impulsada pola entidade financeira para coñecer o traballo que realizan as entidades locais vinculadas á Obra Social. En Galicia, 305 traballadores adheríronse a esta actuación.

Esta iniciativa leva a cabo entre o 11 e 19 de febreiro en toda España, nove días nos que un de cada tres empregados de CaixaBank, a Fundación Bancaria 'La Caixa' e CriteriaCaixa participarán, de forma voluntaria, nalgunhas das máis de 5.000 actividades que preto de 1.500 entidades sociais puxeron á súa disposición en todas as provincias de España.

En concreto, en Galicia sumáronse un total de 305 empregados, que tomarán parte nalgunha das 175 actividades propostas por 51 entidades sociais locais.

O presidente da Fundación Bancaria 'La Caixa', Isidro Fainé, evidenciou que un voluntario é unha persoa que desexa axudar "con todas as súas forzas" a quen máis o necesitan e faino "con tenacidade e constancia, movido por un motor esencial, o amor polos demais".

Por iso, os máis de 10.000 empregados que farán posible a Semana Social contan con todo o seu "apoio e admiración". Asegurou que o seu exemplo inspira para seguir "engrandecendo o compromiso social da entidade".

Pola súa banda, o presidente de CaixaBank, Jordi Gual, afirmou que esta organización non sería o que é se a actividade financeira non estivese acompañada pola Obra Social. "Somos un banco con vocación social que ten como valores intrínsecos a calidade, a confianza e o compromiso co desenvolvemento socioeconómico das persoas e o territorio", apuntou.