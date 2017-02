Turismo leva a Valencia a exposición do fotógrafo xaponés Tomohiro Muda sobre o Camiño de Santiago

Turismo de Galicia, en colaboración coa Asociación de Amigos do Camiño de Santiago da Comunidade Valenciana, inaugurou a exposición 'Camiño de Santiago. Unha visión desde oriente', do fotógrafo xaponés Tomohiro Muda.

A mostra, que abre o programa conmemorativo do XXX aniversario da fundación da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago na Comunidade Valenciana, poderá visitarse ata o 27 de febreiro no Palau do Intendente Pineda de Valencia.

A exposición chega a Valencia tras unha longa itinerancia iniciada en 2008 coa súa inauguración en París.

Posteriormente, viaxou a México D.F., Wakayama e Tokyo, onde se expuxo durante tres meses no Museo Aida.