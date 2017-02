Sete municipios lucenses e outros nove asturianos impulsan a creación dunha senda de 360 quilómetros polo río Navia

Sete concellos da provincia de Lugo e outro nove municipios asturianos promoven, baixo a coordinación da Deputación lucense, a creación dunha senda peonil e cicloturista de 360 quilómetros pola ribeira do río Navia.

O vindeiro luns, o goberno da Deputación manterá unha reunión con representantes dos concellos galegos implicados no proxecto --no que tamén participa o Principado de Asturias--, que contará co asesoramento da Federación de Montañismo, tanto galega como asturiana.

En concreto, os municipios lucenses implicados son: Negueira de Muñiz, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Cervantes, Becerreá, As Nogais e Pedrafita do Cebreiro.

Paralelamente á reunión organizada pola Deputación, a Casa de Cultura do Concello de Boal acollerá a reunión dos representantes das localidades asturianas de Allande, Boal, Coaña, Grandas, Ibias, Illano, Navia, Pesoz e Villayón.