Miguel Tellado entra no Comité Executivo do PP, no que sentarán sete galegos ademais de Rajoy

O dirixente popular Miguel Tellado, secretario xeral do PP en Galicia desde o pasado mes de maio, é a principal novidade entre os afiliados galegos que formarán parte do Comité Executivo que Mariano Rajoy desvelou este sábado e no que sentarán, ademais do líder pontevedrés, un total de sete galegos.

Miguel Tellado | Fonte: PPdeG.

Tellado súmase así aos seis galegos que chegaron a este congreso con asento no Comité Executivo e que continúan. Como membros natos seguen o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o secretario xeral de NN.GG., Javier Dorado; a presidenta do Congreso, Ana Pastor; e o portavoz no Senado, José Manuel Barreiro.

Tamén seguen a deputada e expresidenta do Parlamento galego, Pilar Rojo, amiga persoal de Rajoy; e o eurodeputado Francisco Millán Mon, como membros electos.

Do congreso de 2012 tamén saíron sete galegos para este órgano, xa que o coruñés José Manuel Romay Beccaría ocupaba entón o cargo de tesoureiro, pero no seu día renunciou á militancia para asumir a presidencia do Consello de Estado.

Na cita que este fin de semana os populares celebran en Madrid tamén se suman á Xunta Directiva do partido os presidentes locais de Santiago, Agustín Hernández, e Vigo, Elena Muñoz. Como vogal deste órgano continúa tamén Arsenio Fernández de Mesa.

MANTÉN A COSPEDAL, PERO ASCENDE A MAÍLLO

No conxunto do seu equipo, Rajoy anunciou que a ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, repetirá como secretaria xeral do PP, un posto que ocupa desde xuño de 2008, aínda que contará con Fernando Martínez Maillo como coordinador xeneral do partido e responsable de Electoral e Organización.

Ademais, Rajoy mantén nos seus actuais postos aos outros catro actuais vicesecretarios, Javier Areas (Autonomías), Pablo Casado (Comunicación), Javier Maroto (Sectorial) e Andrea Levy (Estudos e Programas). O tres últimos forman parte da dirección do partido desde xuño de 2015.

O líder popular mantén case intacto o núcleo duro da dirección do partido, aínda que introduciu numerosos cambios na lista dos membros do Comité Executivo, un órgano do que saen varios cargos próximos a José María Aznar como a excaldesa Ana Botella, muller do expresidente do Goberno, Juan José Lucas e o exministro Alberto Ruiz Gallardón.