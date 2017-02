O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, agradeceu a "confianza" recibida ao entrar no Comité Executivo que dirixe Mariano Rajoy, aínda que manifestou a súa convicción de que, "en realidade", a súa elección responde a un "recoñecemento" do "peso" do partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.

"En realidade non é que se recoñeza o meu traballo, senón o peso do PPdeG dentro do partido no ámbito estatal; un recoñecemento ao traballo dos militantes e simpatizantes que se expresa coa entrada dun novo membro", manifestou Tellado, en declaracións aos medios.

"Estamos satisfeitos, contentos e agradecidos pola confianza que se deposita", engadiu.

Por último, apuntou que, desde un punto de vista global, ponse en marcha un equipo que "aposta pola continuidade", xa que se acometeu unha renovación "hai un ano e medio".

Ao seu xuízo, o seu labor está "avalada" polas dúas últimas campañas electorais, que deron "bos resultados" para o PP.

"INCREMENTA O seu PESO"

Pola súa banda, nun comunicado, o PPdeG destacou que "incrementa o seu peso" na nova dirección que sae deste 18 Congreso Nacional do PP ao sumarse Tellado como vogal do Comité Executivo.

O PPdeG valora todos os nomeamentos galegos para os órganos de dirección como "un recoñecemento colectivo" de Rajoy aos "éxitos" alcanzados pola formación nas últimas citas electorais, sobre todo nas galegas nas que Feijóo logrou revalidar a maioría absoluta, ocupando un posto único entre os presidentes autonómicos.

Os populares galegos consideran que, a partir de agora, terán "aínda máis voz" nas decisións do partido a nivel nacional e no rumbo que tome a formación no contexto que afronta o país, con retos "cruciais" como a reforma do financiamento autonómico ou a consolidación do crecemento económico.