PP.- Rajoy é reelixido presidente do PP cun 95,65 por cento dos votos

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, foi reelixido hoxe como presidente do PP, por cuarta vez, co 95,65 por cento dos votos emitidos no XVIII Congreso do Partido Popular.

A candidatura do dirixente pontevedrés ao Comité Executivo Nacional recibiu o apoio de 2.530 votos dos 2.645 votos válidos que se emitiron. Isto supón o 95,65 por cento. Tamén se rexistraron 115 votos en branco e 14 nulos.

A candidatura da Xunta Directiva Nacional tamén foi proclamada co 95,65 por cento dos votos ao apoiar a lista de Mariano Rajoy un total de 2.529 compromisarios, dos 2.641 que emitiron voto válido. Os votos en branco foron 12 e os nulos, 17.