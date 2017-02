A Junta de Andalucía inicia en Galicia a promoción 'Andalucía 360º'

A Consellería de Turismo e Deporte andaluza porá en marcha a semana que vén no mercado galego unha nova acción promocional dirixida tanto a profesionais do sector como a público xeral.

A iniciativa, denominada 'Andalucía 360º en Galicia', desenvolverase do 13 ao 18 de febreiro e percorrerá as cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo.

A promoción, coa que se prevé chegará a 33.000 persoas, inclúe dous tipos de accións con diferentes formatos. Por unha banda, do 13 ao 16 de febreiro a Consellería centrará a súa acción no sector profesional, a través de 'Máster de Andalucía', unhas xornadas de formación institucionais dirixidas a axentes de viaxes locais do sete cidades antes mencionadas, segundo unha nota da Consellería de Turismo e Deporte andaluza.

Estas xornadas formativas teñen como finalidade ampliar o coñecemento que os intermediarios galegos teñen sobre o destino andaluz, así como dar a coñecer as principais novidades e os novos produtos turísticos. As xornadas, que comezarán na Coruña e finalizarán en Ferrol, prevén a asistencia de máis de 200 profesionais.

Doutra banda, o sábado 18 de febreiro desenvolverase unha acción ao consumidor final no Estadio de Riazor durante o partido da 23ª Xornada da Primeira División da liga Española (Liga Santander), que enfrontará ao R.C. Deportivo de La Coruña contra o Deportivo Alavés.

Esta acción, de gran impacto visual, ten como finalidade mellorar o posicionamento da marca Andalucía e aumentar a súa notoriedade na Comunidade galega, así como incrementar o fluxo de turistas procedentes deste mercado.

Para iso, disporase dun espazo expositivo nunha das entradas a un dos fondos de maior afluencia de público do estadio, que contará con dúas pantallas led onde se proxectarán vídeos promocionais do destino andaluz. Desde esta zona animarase aos afeccionados a achegarse e participar na promoción mentres se lle informa da oferta turística andaluza.

Ademais, inclúense outras actividades promocionais como o sorteo nunha emisora de radio local de entradas para o partido nos días previos á súa celebración, a colocación dun flyer informativo en cada asento do estadio, a proxección dunha campaña promocional nos videomarcadores de Riazor e o sorteo dun fin de semana para dúas persoas con destino a Andalucía.

CONSOLIDAR O MERCADO NACIONAL

'Andalucía 360º' inaugura a súa primeira edición en Galicia e é un formato promocional que pretende trasladarse a outras comunidades. Con esta nova iniciativa, a Consellería persegue consolidar o posicionamento da rexión como destino turístico líder no mercado nacional e incrementar o magnífico comportamento turístico do mercado galego na comunidade.

Os hoteis da comunidade recibiron 159.147 viaxeiros procedentes de Galicia en 2016, o que supuxo un incremento do 11,3 por cento con respecto ao ano anterior. Estes turistas realizaron 551.947 pernoctaciones, un 19,1 por cento máis que en 2015, e a súa estancia media foi de 3,47 días.