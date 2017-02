Tráfico realiza en Galicia unha campaña intensiva de vixilancia e control de camións e furgonetas

A Dirección Xeral de Tráfico (DXT) porá en marcha desde o luns 13, e ata o vindeiro domingo día 17 de febreiro, unha campaña intensiva de vixilancia e control de camións e furgonetas.

Está enmarcada na programación anual de campañas e operacións especiais que leva a cabo a DXT. O obxectivo prioritario é mellorar a seguridade viaria e concienciar aos usuarios deste tipo de vehículos sobre a importancia de manter comportamentos seguros.

Durante sete días, ata o vindeiro domingo día 17, axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil realizarán inspeccións en camións e furgonetas, unha frota que en Galicia alcanzaba as 247.269 unidades ao peche de 2016.

Para a intensificación destes controis tamén se convidou a participar ás Policías Locais dos concellos. Os axentes farán especial incidencia en verificar aspectos como as condicións técnicas e os elementos de seguridade do vehículo, o seu peso, o acondicionamento da carga, o estado dos pneumáticos ou o adecuado funcionamento da iluminación.

Realizarán ademais verificacións de carácter administrativo, examinando a documentación do vehículo e o permiso dos condutores; comprobarán os tempos de condución e descanso, así como o consumo de alcol; tamén vixiarán a velocidade e o mantemento da distancia de seguridade.

CARGA

A condución deste tipo de vehículos non é igual que a dun turismo, o seu comportamento dinámico é diferente, sobre todo se levan carga. Como se suxeta a mesma é vital, pois calquera desprazamento incide sobre a estabilidade do vehículo por variación do centro de gravidade. Precisamente, a excesiva ou mala colocación da carga está detrás da alta incidencia de saídas de vía e vuelcos neste tipo de vehículos.

O risco na condución de camións e furgonetas é maior que en turismos, debido á carga que transportan e a un menor equipamento de seguridade activa e pasiva. Ademais, a sensación de seguridade que experimenta o condutor, a menor velocidade e a elevación da cabina, leva a que o número de distraccións sexa maior e o uso de cinto sexa menor.

ACCIDENTALIDADE EN ZONA URBANA

Este tipo de transporte ten implícito un maior risco para ocupantes doutros vehículos e peóns, especialmente en zona urbana.

Así, en 2015, dos 483 falecidos en accidentes de tráfico, en toda España, nos que estiveron implicados camións ou furgonetas o 68,53% dos mortos eran ocupantes doutros vehículos ou peóns, unha porcentaxe que alcanza o 87,65% en zona urbana.

CAMPAÑA ANTERIOR EN GALICIA

Na última campaña específica de vixilancia e control de camións e furgonetas en Galicia, desenvolvida do 15 ao 21 de febreiro de 2016, controláronse 3.763 vehículos, e formuláronse 425 denuncias.

As denuncias que máis se repetiron foron as referidas a infraccións relacionadas con exceso de velocidade; non facer uso do cinto de seguridade; alcol e drogas e por non ter a ITV en regra.

Ademais, en outubro de 2016, a Dirección Xeral de Tráfico iniciou un servizo de inspeccións na estrada a vehículos comerciais, como medio de controlar o estado destes vehículos.

Desde entón, inspeccionáronse 3.365 camións e furgonetas, dos que o 27% presentaba algún defecto.