A Xunta declara a guerra aos sitios web de arrendamento de vivendas de uso turístico

10 de maio. Esa é a data sinalada pola Xunta para empezar a regular, mediante decreto, o uso de vivendas de particulares con fins turísticos. O obxectivo desta nova norma é "erradicar as problemáticas máis relevantes vinculadas a esta actividade, como o impacto económico-social, fiscalidade e tributación, garantía, seguridade e satisfacción das persoas usuarias, calidade da oferta, molestias xeradas aos residentes e á cidadanía, intrusión ou competencia desleal, entre outras", xustifica a Xunta. A nova regulación afectará aos sitios web de alugamento de vivendas turísticas que proliferaron nos últimos anos, con Airbnb como máximo expoñente.

Busca de aloxamentos en Galicia en airbnb.es.

O Diario Oficial de Galicia vén de publicar este decreto, polo que se establece a ordenación dos apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico en Galicia e que entrará en vigor o 10 de maio de 2017.

Segundo a Xunta, "esta nova regulación é necesaria debido a modificación realizada polo Estado en 2013 na Lei de Arrendamentos Urbanos, obrigando as Comunidades Autónomas a que exerzan a súa competencia exclusiva para a regulación de vivendas de alugueiro de uso turístico co obxectivo de cubrir o baldeiro legal ocasionado pola exclusión desta tipoloxía".

O Goberno galego pretende así controlar a "proliferación, tanto a nivel nacional como internacional, da tendencia de alugar por días ou semanas a vivenda habitual para fins turísticos", principalmente a través de creación de novas empresas que, a través das súas páxinas web, ofertan este tipo de aloxamentos para a súa contratación en liña dun xeito rápido e sinxelo.

A principal novidade deste decreto é a introdución da regulación das vivendas de uso turístico, na que se conteñen os requisitos e servizos mínimos dos que deberá dispoñer e o seu réxime de funcionamento e do exercicio da actividade.

A Xunta recoñece que a nova normativa responde á demanda do sector turístico tradicional, "o cal manifestou en numerosas ocasións a necesidade de regular este tipo de aloxamento, debido ao seu forte impacto e á competencia desleal que supón respecto do aloxamento turístico regrado", argúe o Goberno galego.

QUE É UNHA VIVENDA DE USO TURÍSTICO?

O novo decreto define as vivendas de uso turístico como aquelas cedidas a terceiras persoas de xeito reiterado –dúas o máis veces ao ano– e a cambio de contraprestación económica, para unha estadía de curta duración –inferior a trinta días consecutivos- e amobladas e equipadas en condicións de inmediata dispoñibilidade.

O novo decreto estableve que a cesión deste tipo de aloxamento turístico será da totalidade da vivenda; non se permitirá a cesión por estancias e a súa comercialización poderá ser realizada polas empresas turísticas ou polo seus propietarios.

Para o inicio da súa actividade, o decreto establece a obrigatoriedade de presentar unha declaración responsable ante a Área Provincial de Turismo de Galicia na que radique a vivenda, e procederase a continuación, sempre que a dita declaración estea debidamente cumprimentada, á súa inscrición no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma de Galicia (REAT).

En canto aos requisitos e servizos mínimos, as vivendas de uso turístico deberán estar suficientemente amobladas e dotadas dos aparellos e do enxoval necesario para a súa utilización inmediata, co fin de prestar un servizo de aloxamento correcto en relación coa totalidade de prazas de que dispoñan, todo en perfecto estado de hixiene.

Así mesmo, deberán contar con calefacción en todas as dependencias de uso de clientela sempre que a temperatura ambiente o requira, número de teléfono 24 horas para a atención ao usuario turístico, servizo de asistencia e mantemento da vivenda e follas de reclamación de turismo.

SANCIÓNS

As sancións Recollidas na Lei de Turismo de Galicia poden ir desde os 900 aos 9.000 euros en caso de infraccións graves, e ata os 90.000 en casos de reincidencia. As multas poderán impoñerse tanto aos propietarios da vivenda como ás plataformas en liña nas que se promocionen as vivendas.