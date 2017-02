Rescatado un mozo que caeu ao río Lérez en Pontevedra

Un mozo foi rescatado por membros da policía tras caer ás augas do río Lérez en Pontevedra, segundo informou o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia.

O suceso ocorreu ás 04,00 horas da madrugada do domingo. Un particular chamou á central do 112 Galicia alertando de que un home se atopaba á boia no medio do río.

O 112 Galicia puxo o caso en coñecemento de Urxencias Médicas, Bombeiros de Pontevedra e Policía Local e Nacional. Cando o equipo de bombeiros chegou ao lugar, o mozo xa fora rescatado por axentes da policía. Tras iso, foi trasladado ao Hospital Montecelo polos servizos sanitarios.