Catro feridos en varios accidentes de tráfico ocorridos na provincia da Coruña

Un total de catro persoas resultaron feridas en varios accidentes de tráfico rexistrados en diferentes puntos da provincia da Coruña desde a tarde do pasado sábado.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o primeiro deles produciuse ao redor das 19,00 horas do sábado en Cambre (A Coruña) na estrada DP-1706. O sinistro saldouse cun ferido que foi trasladado polos servizos de Urxencias Médicas a un centro hospitalario.

Media hora máis tarde, no municipio coruñés de Boiro, un home resultou ferido tras sufrir unha saída de vía o 'motocultor' que manexaba. O suceso produciuse na parroquia de Lampón, en concreto, no lugar de Rosadelas. Ao redor das 19,30 horas, un particular deu aviso do suceso ao 112 Galicia.

Ata o lugar desprazáronse un equipo de Urxencias Médicas, axentes da Garda Civil, os bombeiros de Boiro e membros de Protección Civil. O home foi trasladado polos servizos médicos a un centro sanitario.

DOUS FERIDOS EN ARTEIXO

Por outra banda, dúas persoas resultaron feridas tras a colisión de dous turismos rexistrada á primeira hora da mañá do domingo no termo municipal de Arteixo (A Coruña).

Ás 07,30 horas do domingo, un vehículo saíuse da vía e acabou impactando contra outro coche que se atopaba estacionado. O accidente produciuse na vía que conecta Arteixo e Caión, na parroquia de Barrañán.

Un dos ocupantes do vehículo tivo que ser excarcerada por membros dos Bombeiros de Arteixo. Ata o lugar tamén se achegaron membros de Protección Civil e un equipo de Urxencias Médicas, que trasladaron aos dous feridos a un hospital.