Pesca.- Continúa a procura dos mariñeiros desaparecidos en Senegal e os rescatados reciben a alta médica

Os mariñeiros rescatados do pesqueiro Senefand 1, da empresa galega Pronfand, que naufragou o pasado venres en augas de Senegal, atópanse en bo estado logo de pasar un recoñecemento médico e xa recibiron a alta.

Mentres, continúan os labores de procura do tres tripulantes, un galego e dous naturais de Senegal, que continúan desaparecidos tras o naufraxio da embarcación o pasado venres.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes da compañía armadora, os mariñeiros rescatados atópanse en bo estado logo de ser localizado na madrugada do domingo o bote salvavidas no que pasaron tres días á deriva logo do naufraxio do pesqueiro no que faenaban ocorrido o pasado venres ao sur da capital senegalesa, Dakar.

Polo momento descoñécense as causas do naufraxio, aínda que, segundo apuntan estas fontes, as condicións do mar no momento do sinistro non parecen haber influído.

O pasado venres perdeuse a comunicación co pesqueiro Senefand 1 mentres faenaba ao sur de Dakar. Desde aquel momento, permanece activado un dispositivo de procura no que Salvamento Marítimo de Senegal colabora cunha patrulleira da Garda Civil de Dakar, medios aéreos contratados pola armadora e a embarcación Senefand 2, tamén da compañía Profand.

Segundo informou a empresa, os tripulantes rescatados confirmaron que a embarcación sufriu un contratempo e afundiuse "en poucos minutos". Entre eles atópanse o xefe de máquinas do pesqueiro --natural de Moaña (Pontevedra)--, un caboverdiano, un cidadán de Guineau-Bissau e cinco senegaleses.

O galego que permanece desparecido é o patrón do pesqueiro e é natural da localidade pontevedresa de Marín. O barco, de bandeira senegalesa e con 24 metros de eslora, superou "sen incidencias" o pasado mes de outubro unha revisión técnica en Vigo e, segundo a empresa, "conta con todos os certificados necesarios" e con "equipamento reforzado de localización e seguridade de última xeración".

A XUNTA EXPRESA O SEU APOIO

A Xunta de Galicia emitiu un comunicado este domingo no que expresa o seu "apoio" e ponse "a disposición" das familias dos mariñeiros do Senefand 1.

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, púxose en contacto co director xeral da empresa armadora, Enrique García, así como co secretario xeral de Pesca do Goberno central, Alberto López Asenjo.

Ademais, Quintana tamén mantivo "contacto directo" cos familiares do mariñeiro que aínda non foi localizado e cos achegados do tripulante rescatado, natural de Moaña (Pontevedra).

Deste xeito, puxo a disposición destes familiares "a posibilidade de recibir axuda psicolóxica" por parte dos "servizos de apoio" da Xunta "especializados nesta materia".