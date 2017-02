Ferreiro acusa o PSOE de non querer “dotar dunha mínima estabilidade” ao Concello

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, cargou contra o PSOE por non ter "ningunha intención" de "dotar dunha mínima estabilidade" ao Goberno municipal e optar polo "bloqueo sistemático". Nunha entrevista en RNE, asegurou que non se arrepinte de ligar a aprobación dos orzamentos municipais a unha cuestión de confianza, a cal perdeu debido aos votos en contra de PP e PSOE.

Xulio Ferreiro, da Marea Atlántica, alcalde da Coruña.

Preguntado por se volvería facer o mesmo, mostrouse tallante: "Si. [...] Cada día que pasa estou máis convencido de que o PSOE non tiña interese en chegar a un acordo", denunciou Ferreiro, quen fixo fincapé en que A Coruña sufriu o pasado ano a aprobación tardía dos orzamentos. "Non podía ocorrer o do ano pasado", engadiu.

A continuación, defendeu que Marea Atlántica non se excedeu nas súas esixencias ao PSOE. De feito, asegurou que a súa formación se conformaba coa presenza de tres puntos nos orzamentos: a área Metropolitana, algo que, asegurou, o PSOE solicitaba no seu documento de peticións ao Goberno; a reordenación da fachada marítima da cidade, de acordo, matizou, cunha moción plenaria do PSOE; e o Plan de Mobilidade, en base ao encargado no seu día, indicou, polo PSOE.

MOCIÓN DE CENSURA

A este respecto, criticou que este tres medidas apoiadas no seu momento polos socialistas non se puidesen incluír no pacto, á vez que considera que unha posible moción de censura por parte de PP e PSOE está "fóra da axenda", polo menos, engadiu, de acordo coas "declaracións públicas" dos responsables destes partidos. "Levo 18 meses esperando a reconducir a situación co PSOE", apostilou.

Sobre as obras de reparación da cuberta de Riazor, desfeita polo temporal, confía en que estean finalizas nuns días e listas para o partido entre o Deportivo e o Alavés.

No que respecta á reforma integral da cuberta de Riazor, cuxo inicio se prevé en 2018, Ferreiro pronunciouse deste xeito: "Imos facer unha obra que solucione os problemas das cubertas de Riazor por 50 0 60 anos", precisou o alcalde, quen sinalou que se están redactando os pregos para o anteproxecto técnico e que se trata dunha obra de "moita magnitude" que prevé un investimento de "seis ou sete millóns de euros".

Sobre a vontade da Xunta de que os autobuses interurbanos cheguen ao centro da cidade na primavera, asegurou que as conversacións están "bastante avanzadas" e que o plan de penetración, a pesar de empezar "mal" debido á actuación "unilateral" da Xunta, "reconduciuse".

O obxectivo, subliñou, é que este plan ocasione os "mínimos prexuízos" no tráfico e de servizo á xente que vén dos municipios de ao redor.

No que respecta á Área Metropolitana, considera que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, podería adoptar unha "posición proactiva" para facilitar o consenso, sobre todo "se parte do problema está nos alcaldes que pertencen ao seu partido".