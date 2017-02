Haberá purga en Podemos Galicia trala vitoria de Pablo Iglesias?

A contundente vitoria da lista e das propostas de Pablo Iglesias no cónclave podemita, coñecido como Vistalegre II, ten repercusións en Galicia, onde a secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, sae reforzada tras apoiar publicamente ao líder estatal e criticar duramente o posicionamento de Íñigo Errejón. Coa vitoria sen paliativos dos pablistas, Santos terá carta branca para dirixir Podemos Galicia e facer fronte aos sectores críticos no país, incluídos os errejonistas, que temen unha purga.

O sector 'pablista' de Podemos, no que se atopa Carmen Santos | Fonte: @CarmenSantosQ.

VITORIA ESMAGADORA

O secretario xeral de Podemos, Pablo Iglesias, revalidou o seu liderado na Asemblea Cidadá Estatal de Vistalegre II, pero ademais conseguiu facerse coa maioría absoluta da dirección estatal e sacar adiante todas as súas propostas para a nova etapa do partido, tanto a política que marca o rumbo estratéxico a seguir, como a organizativa para reformar o partido, o novo código ético e o documento de igualdade.

Finalmente, as súas propostas e a súa lista de 'Podemos para Todas' conseguiron en todas as votacións máis do 50% dos apoios, fronte ao 34% de media que conseguiron os errejonistas de 'Recuperar a Ilusión' e tan só 10% dos anticapitalistas de 'Podemos en Movemento'. Ademais, Iglesias revalidou o seu liderado co 89% dos máis de 155.000 votos emitidos nas primarias.

OS 'ERREJONISTAS', ACURRUNCHADOS

Os resultados supoñen unha lombeirada ao liderado de Igrexas, quen expuxera o congreso de Vistalegre como un "plebiscito" entre o seu proxecto e o de Errejón. Pola súa banda, o secretario Político e os seus, que aspiraban polo menos a gañar a votación do documento político ou o organizativo, saen moi debilitados.

A clave agora está no modo no que Igrexas vai xestionar estes resultados, e de que modo e en que medida vai integrar ao sector de Errejón, desde o que temen unha 'purga' dos contratados e dirixentes cos que contan nas diferentes estruturas do partido.

En concreto, a candidatura encabezada por Iglesias para o Consello Cidadán Estatal logrou colocar a 37 das 62 persoas que se elixían neste congreso para configurar a nova dirección, fronte ás 23 que conseguiu situar Errejón e os dous conselleiros de anticapitalistas.



CARTA BRANCA PARA CARMEN SANTOS

Esta vitoria dos pablistas dálle a Carmen Santos plenos poderes para gobernar Podemos Galicia sen oposición e reconfigurar a formación para restarlle aínda máis peso aos críticos.

O certo é que Santos vinculara o seu futuro político ao de Pablo Iglesias. Fiel seguidora do secretario xeral estatal, a líder de Podemos Galicia mesmo anunciara que se a lista de Iglesias e que ela apoiaba non vencía, apostaría por apartarse da "primeira liña" da formación en Galicia.

Santos foi moi dura con Íñigo Errejón, de quen dixo que debeu ter acordado "uns mínimos" con Iglesias para "seguir avanzando e non competir en dúas candidaturas distintas". Tamén criticoulle que non competise pola secretaría xeral do partido. Así, Santos chegou a dicir, en clave desafiante, que "moitos botan de menos" a candidatura do propio Errejón á secretaría xeral do partido, xa que está "tan convencido do seu proxecto". "Non podes illar así ao teu líder para que acabe apostando por algo no que non cre", resolveu.

Agora, poderíase iniciar en Galicia esa temida purga que esperan os errejonistas en todo o Estado.

'ERREJONISTAS' GALEGOS

Entre os errejonistas galegos atópase, entre outros, a deputada de En Marea no Congreso dos Deputados Ángela Rodríguez 'Pam', quen malia considerar que Pablo Iglesias é o mellor líder que pode ter Podemos para o momento actual, apoiou a Errejón, cuxa proposta, dixo, non pretendía cuestionar o seu liderado.

Rodíguez ten sido moi crítica coa actual líder do partido en Galicia, da que chegou a dicir recentemente: "Creo que Carmen Santos ten un mandato dos inscritos que a votaron e ten que asumir a súa responsabilidade. Se considera que non pode asumila, temos un mecanismo marabilloso en Podemos: consultar á xente que está detrás", dixo.

Non só Rodríguez ten sido crítica coa actual secretaria xeral de Podemos Galicia. Todo o sector errejonista galego ten acusado aos pablistas, incluída Santos, de actitudes pouco democráticas e infantís, e de repetir os vellos erros da esquerda en España que levaron á súa división. Así, outros errejonistas destacados son Marcos Cal, deputado de En Marea no Parlamento galego, ou Antón Gómez-Reino, deputado en Madrid e sinalado como un dos líderes da oposición a Carmen Santos.