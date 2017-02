Mesa Intersindical de Bombeiros cuestiona o proceso de selección de persoal do Consorcio contra incendios de Ourense

Este fin de semana, tal e como indicou a Mesa Intersindical de Bombeiros de Galicia nun comunicado, están a celebrarse as probas de selección dos futuros bombeiros que entrarán a formar parte do Consorcio contra Incendios e Salvamento (CCIS) de Ourense, a maior parte destinados ao parque do Carballiño e cuxas datas e aspirantes publícanse na páxina web adxudicataria www.veicar.com.

Desde a Mesa Intersindical de Bombeiros (MIB) denunciaron "certas irregularidades" das que, precisaron, están a ser informados por parte de "moitos dos aspirantes", que mostran a súa "indignación" sobre o desenvolvemento do proceso, "con probas a porta pechada onde só poden acceder participantes, tempos adulterados, exclusións de determinados concursantes sen causas xustificadas, etc".

"Isto vén ratificar as nosas sospeitas sobre o devandito proceso, xa rodeado de certo escurantismo desde o principio, cando se nos advertiu de que certas persoas relacionadas coa contorna política da Deputación de Ourense, Novas Xeracións e mesmo con relacións familiares coa contorna da empresa concorrerían ás devanditas probas", narraron.

A continuación, aseguraron que "todos estes problemas derivan directamente da privatización do sistema".