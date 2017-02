Podemos.- Ángela Rodríguez e José García Buitrón representan a Galicia no Consello Cidadán Estatal de Podemos

A deputada nacional de En Marea Ángela Rodríguez 'Pam' e o exsenador José García Buitrón representan a Galicia no Consello Cidadán Estatal de Podemos tras as eleccións internas celebradas este fin de semana na asemblea nacional do partido morado, coñecida como Vistalegre II.

Ademais deles, entre os 62 membros do novo órgano de dirección da formación morada tamén se atopan o exmilitar Julio Rodríguez, o licenciado en Dereito Pablo Fernández Alarcón e Héctor Juanatey; todos eles galegos aínda que militantes de organizacións territoriais de Podemos fóra de Galicia.

Ángela Rodríguez 'Pam', que se presentaba na lista 'Recuperar a ilusión', impulsada polo secretario político de Podemos, Íñigo Errejón; foi elixida no posto número 44 para o Consello Cidadán Estatal.

Dous postos máis abaixo, no 46, atópase José García Buitrón, quen concorría ao proceso baixo a candidatura 'Podemos Para Todas', liderada polo secretario xeral do partido, Pablo Iglesias. Buitrón foi senador por En Marea na pasada lexislatura --entre xaneiro e xuño de 2016--.

Ademais deles, no órgano máximo de dirección entre asembleas de Podemos resultante das eleccións internas celebradas este fin de semana cóanse outros galegos, como Julio Rodríguez (número 6), Pablo Fernández Alarcón (39) e Héctor Juanatey (62). Todos eles pertencen á candidatura 'Podemos Para Todas'.