O presidente do Consello Galego de Colexios de Economistas cre que a economía se comporta ben este primeiro trimestre

O presidente do Consello Galego de Colexios de Economistas, Miguel Vázquez Taín, confesouse máis optimista que uns meses atrás. E é que os indicadores adiantados deste primeiro trimestre son mellores do esperado e fanlle pensar que, aínda que haberá una certa desaceleración, será menor do previsto inicialmente.

Miguel Vázquez Taín explicou nunha entrevista en Radio Galega que a economía crecerá este 2017 a un ritmo máis próximo ao 3 que ao 2 por cento. "Este primeiro trimestre está a comportarse moi ben e quizais esa desaceleración non sexa tan forte. Ao final as últimas estimacións que están a saír, mesmo por encima do que prevé o propio Goberno, están no 2,6, 2,7 ou 2,8. De feito, neste primeiro trimestre, igual crecemos un 0,8", narrou.

Así mesmo, o presidente do Consello Galego de Colexios de Economistas entende que, en Galicia, vaise a crecer ao ritmo do conxunto de España.

Nesta liña, sostén que a economía galega está a concentrar ese crecemento nunha serie de sectores, fundamentalmente moi vinculados ás exportacións. "Basicamente poderiamos falar dunha serie de empresas e iso leva consigo que, a pesar de estar a crecer o mesmo ou mesmo un pouquiño máis que a economía nacional, estamos a crear menos emprego", explicou.

Taín tamén advertiu de dous elementos que xeran incerteza e poderían lastrar o crecemento este ano: a falta de orzamentos a nivel nacional e o encarecemento do prezo do petróleo. Pero ademais, o Presidente do Consello Galego de Colexios de Economistas tamén considera urxente para potenciar a recuperación unha reforma ambiciosa das administracións públicas.

Así mesmo, no que respecta a un novo modelo de financiamento autonómico, advertiu contra un modelo de cota para Galicia. Así, entende que para pactar un novo sistema, o Goberno acabará engordando a partida a repartir para que todos poidan saír gañando.

A continuación, defendeu a xustiza de criterios como o envellecemento ou a dispersión, que Galicia reivindicará para a repartición de fondos, pero advirte que non será fácil gañar o pulso a outras autonomías con intereses diferentes.

"Nós podemos seguir invocando a solidariedade, pero chegará un momento en que non podamos estar sempre pedindo esa solidariedade do resto de territorios. Temos que empezar a valernos por nós mesmos", resolveu.