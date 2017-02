A secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, celebrou o resultado das eleccións ao Consejo Estatal Ciudadano, na que a lista do líder da formación morada, Pablo Iglesias, impúxose á do secretario político, Íñigo Errejón.

En declaracións a Europa Press desde Madrid, Santos indicou que na dirección do partido en Galicia están "moi felices, contentos e ilusionados" polo resultado das votacións en Vistalegre II.

E é que Santos e o seu equipo apoiaban a lista encabezada por Pablo Iglesias, que se impuxo á do secretarío Político, Íñigo Errejón, logrando colocar a 37 persoas na nova dirección fronte ás 22 que conseguiu situar Errejón e aos dous conselleiros de anticapitalistas.

Así as cousas, a secretaria xeral da formación morada en Galicia sinalou que Podemos "necesita" a Íñigo Errejón "na dirección" do partido, á vez que indicou que "espera" que o actual secretario político "queira seguir sumando" á beira de Iglesias.

Deste xeito, convidou a Errejón a realizar "unha lectura positiva" dos resultados das votacións ao Consello Estatal Cidadán. "Necesitamos a Íñigo (Errejón) en Podemos e apoiando ao secretario xeral", remarcou Santos.

"VONTADE DE EQUILIBRAR AS SENSIBILIDADES"

Tras isto, Santos manifestou que Pablo Iglesias "ten a vontade de equilibrar" as diferentes "sensibilidades" existentes en Podemos na dirección do partido, para poder recoller o "propósito claro" de "unidade" que trasladaron "as bases" ao longo do fin de semana na asemblea celebrada en Madrid.

Por tanto, asegurou que os seguintes pasos a dar na formación morada son "sentar a falar os representantes do tres candidaturas" ante a primeira reunión do órgano de dirección de Podemos, que poderían celebrarse "nunha semana".

REPRESENTACIÓN GALEGA

Doutra banda, Carmen Santos tamén celebrou a representación galega alcanzada no órgano de dirección máximo entre asembleas do partido morado, xa que considera que o peso de Galicia "non é testemuñal".

A deputada nacional de En Marea Ángela Rodríguez 'Pam' e o exsenador José García Buitrón, inscritos de Podemos Galicia, resultaron elixidos para o Consello Cidadán Estatal de Podemos, no posto número 44 e 46, respectivamente. Deste xeito, Buitrón e Rodríguez sumaranse a Santos, presente no órgano de dirección estatal como membro nato pola súa condición de secretaria xeral de Podemos Galicia.

Ademais deles, entre os 62 membros do novo órgano de dirección da formación morada tamén se atopan o exmilitar Julio Rodríguez, o licenciado en Dereito Pablo Fernández Alarcón e Héctor Juanatey; todos eles galegos aínda que militantes de organizacións territoriais de Podemos fóra de Galicia.

A pesar de non estar inscritos en Podemos Galicia, Santos considera que estes últimos "teñen os ollos postos" na comunidade. Ademais, a secretaria xeral destacou os "moitísimos galegos chegados de toda España" presentes ao longo do fin de semana en Vistalegre II.