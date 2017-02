O coportavoz de Anova e histórico dirixente do nacionalismo galego, Xosé Manuel Beiras, felicitou ao secretario xeral de Podemos, Pablo Iglesias, por "manter o seu liderado" logo de que a súa lista se impuxese á de Íñigo Errejón nas eleccións ao Consello Cidadán Estatal da formación morada.

A través dunha mensaxe na súa conta de Twitter publicado na tarde do domingo, Beiras tamén trasladou a súa felicitación ao conxunto de Podemos por "manter a unidade na diversidade e no rumbo correcto".

"Felicidades a Pablo Iglesias por consolidar o seu liderado e a Podemos por manteren a unidade na diversidade e no rumbo correcto", di a mensaxe de Beiras.

A lista encabezada por Pablo Iglesias impúxose á do secretario Político, Íñigo Errejón, logrando colocar a 37 persoas na nova dirección fronte ás 22 que conseguiu situar Errejón e aos dous conselleiros de anticapitalistas.

Na mesma liña expresouse, tamén a través das redes sociais, o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, quen tamén felicitou a Iglesias. "Con unidade, o soño compartido dun país xusto para as maiorías sociais é hoxe máis real", escribiu o maxistrado en excendencia na súa conta de Twitter.

NORIEGA CRE QUE PODEMOS "PECHA UN DEBATE"

Pola súa banda, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, manifestou que, coa celebración da súa asemblea estatal, a formación morada "pecha un debate lexitimamente" e mostrou a súa confianza en que "a partir de agora" póidase "seguir avanzando no proceso de construción de unidade popular", tanto a nivel estatal como galego.

"Podemos ten unha centralidade no proceso de unidade popular e ese é o camiño", indicou Noriega, para o que a formación morada actuou "con xenerosidade" nese proceso, que en Galicia é "propio, aínda que sexa colaborativo con outros procesos do Estado".

Para o rexedor compostelán, que tamén é coportavoz de Anova, formación integrada xunto a Podemos e outras forzas no partido instrumental En Marea; o debate interno "mentres sexa político, é positivo".

"Logo temos a outra cara da moeda, outro debate que non existe, que é o do PP, que o único que están a facer é tentando clarificar que clase de paxaro teñen no logo. O debate nunca é negativo se é político, de proxectos e fáise dunha maneira transparente", manifestou, en declaracións aos medios antes de participar nun acto en Santiago en homenaxe a Fermín Bouza Brey.