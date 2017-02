Como Franco se fixo co Pazo de Meirás grazas ao servilismo das elites coruñesas

Carlos Babío e Manuel Pérez Lourenzo buscan editores para a primeira gran investigación sobre o espolio do Pazo Meirás por Franco. Un espolio que foi moito máis alá das lindes daquela antiga fortaleza que Emilia Pardo Bazán convertera nunha mansión e no que participaron e do que se beneficiaron as elites coruñesas xurdidas ao calor do franquismo.

Pazo de Meirás | Fonte: Youtube

Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa, e Alfonso Molina serían os grandes impulsores dunha operación para enriquecer a familia Franco da que tamén eles sairían beneficiados. Outros empresarios que, co tempo, tamén estarían implicados en negocios co ditador foron Emilio Rey –que chegou a ser presidente do Consello de Administración de La Voz-- e Armando Casteleiro.