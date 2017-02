Un galego que fai historia

Xa case non é noticia. Campión outro ano máis, e van 15. O mellor xogador da historia deste deporte en España é galego. O compostelán Borja Golán cumpliu os prognósticos e proclamouse este domingo no Castellana Sports Club de Madrid campión de España de squash por 15ª vez consecutiva. Dende que gañara en Mallorca no 2002, tan só deixou escapar o título na edición do 2010 por unha grave lesión. Na categoría feminina, a viguesa Xisela Aranda non puido repetir título e cedeu na final coa murciana Cristina Gómez, de 18 anos.

Borja Golán, de azul, competindo nun campionato de Europa.

Borja Golán, auténtico dominador do squash a nivel estatal nos últimos quince anos, amosou unha vez máis que non ten rival en España e mantivo a súa dictadura durante todo o campionato, no que non cedeu nin un só xogo. O compostelán venceu por 3-0 a todos os seus rivais dende o venres: Enrique González, Iván Flores, Pascal Gómez e Edmon López, para bater na gran final a Iker Pajares por 11-5, 11-3 e 11-2 en tan só 48 minutos.

Este 15º título de campión de España chega para Borja Golán (Compostela, 6 de xaneiro de 1983) despois de que o pasado mes de setembro se proclamase por primeira vez campión de Europa tras vencer na final en Praga ao francés Gregori Gaultier.

En categoría feminina, a viguesa Xisela Aranda non puido conquistar o seu oitavo título nacional consecutivo tras perder na final coa súa gran rival e cabeza de serie número un, a murciana Cristina Gómez, que lle gañou por 3-1 (12-14, 11-9, 11-5 e 11-5) despois de 66 minutos de loita.