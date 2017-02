Evacuada unha muller con síntomas de intoxicación por gas na súa vivenda en Ferrol

Unha muller foi evacuada na noite do domingo polos servizos sanitarios con síntomas de intoxicación por gas na súa vivenda no municipio de Ferrol.

Segundo informou o 112 Galicia, ás 22,00 horas do domingo persoal sanitario informou o servizo de emerxencias do suceso. Segundo indicou, unha UVI móbil dirixíase a cálea Alcalde Quintanilla Martín Torre, en Ferrol, para trasladar a unha muller con síntomas de intoxicación por gas.

Por iso, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia solicitou a intervención dos Bombeiros e da Policía Local de Ferrol. Do mesmo xeito, informouse os efectivos de Protección Civil e ao persoal da empresa subministradora do gas.

Os bombeiros ao chegar ao domicilio e, aínda que xa fora ventilado polos familiares da afectada, comprobaron que as medicións "seguían dando un nivel de pre-alerta por monóxido", segundo sinalaron as mesmas fontes.

Ademais, alegaron que a familia estaba a facer arranxos na cociña e, o mal funcionamento dun quentador novo instalado no inmoble, puido ser a causa da intoxicación.