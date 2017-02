Rescatan a unha muller das rocas tras caer á ría ao despistarse co móbil cando paseaba en Viveiro (Lugo)

Efectivos do Grumir de Viveiro (Lugo) rescataron a última hora da tarde do domingo das rocas a unha muller que caeu á ría tras despistarse co móbil cando paseaba.

Segundo informou o 112 Galicia os feitos sucederon sobre as 20,00 horas do domingo na zona do Porto Deportivo de Viveiro. A muller, segundo indicou a Policía Nacional ao servizo de emerxencias, paseaba e, tras despistarse co móbil, caeu á ría.

As mesmas fontes sinalaron que a muller se atopaba ben, pero aínda así, por precaución, os axentes trasladárona ata o centro de saúde da localidade para unha revisión.

Foi un particular quen, sobre as 20,00 horas do domingo, chamou ao 112 Galicia para pedir axuda e indicou que ía camiñando polo Paseo Marítimo e unha persoa caera á auga.

O alertante indicou que non necesitaba asistencia sanitaria, pero estaba nas rocas e pedía auxilio. Por iso, o 112 Galicia puxo os feitos en coñecemento de Salvamento Marítimo, dos axentes da Guardia Civil, Policía Nacional e Local e dos efectivos do Grumir, que rescataron á persoa das rocas.

O servizo de Gardacostas de Galicia tamén foi informado do sucedido.