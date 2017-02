Os investigadores apuntaron que "non hai indicios" de que haxa "outra persoa involucrada" na morte dunha muller, achada aforcada, o seu marido e a nai da primeira, ambos os falecidos por arma de fogo, na súa vivenda na Estrada (Pontevedra).

Así o informou a Europa Press fontes próximas á investigación, que comentaron que este luns está prevista unha inspección ocular por parte da Policía Xudicial da Guardia Civil no domicilio do tres falecidos.

Os investigadores barallan varias hipóteses en relación a este tres mortes despois de que na tarde do domingo foran achadas este tres persoas falecidas en distintas circunstancias nunha vivenda da parroquia de Callobre.

Este luns, ademais, está prevista a práctica das autopsias dos corpos dos falecidos co fin de "ver se arroxan algunha luz sobre o tema", segundo indicaron as mesmas fontes.

Así, a Guardia Civil prosegue a investigación para esclarecer as circunstancias deste tres mortes. As dilixencias foron asumidas polo xulgado de garda da Estrada.

FEITOS

Os tres corpos, dúas mulleres e un home, foron achados na tarde do domingo nunha vivenda da parroquia de Callobre, no municipio pontevedrés da Estrada.

Unha das mulleres, J.I.O., de 55 anos, apareceu aforcada, mentres que o cadáver da súa nai, A.O.T., de 92 anos, foi atopado cun disparo de escopeta e, noutra estancia, o corpo sen vida do marido da primeira, M.L.C., de 55 anos, foi atopado cun disparo de escopeta, e a arma ao seu lado.

Foi un veciño da parroquia onde está situado o domicilio do tres persoas falecidas quen alertou aos servizos de emerxencia do suceso tras acudir á vivenda.

Ao lugar dos feitos trasladáronse a Guardia Civil, Protección Civil e persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desprazou ao momento unha ambulancia asistencial e un médico do Punto de Atención Continuada (PAC) da zona, que confirmou o falecemento no lugar do tres persoas.