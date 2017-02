Pesca.- Continúa a procura do tres mariñeiros desaparecidos en Senegal tras o afundimento do Senefand 1

Os medios aéreos reincorporáronse á primeira hora deste luns á procura do tres mariñeiros desaparecidos desde o venres en augas de Senegal, tras o afundimento do pesqueiro Senefand 1, da empresa galega Profand.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes da armadora, os equipos de procura por mar continuaron durante a noite os labores para tratar de localizar aos desaparecidos, un galego e dous senegaleses, ou algún resto do naufraxio, sen que polo momento se produciran avances. Coa chegada do día reincorporáronse ademais os medios aéreos.

No operativo, que se centra na zona na que se recibiu a última comunicación do buque, participa desde o venres Salvamento Marítimo de Senegal xunto a unha patrulleira da Garda Civil de Dakar, medios aéreos contratados pola armadora, a embarcación Senefand 2 e barcos locais.

A eles sumáronse un helicóptero da Policía Nacional española, así como unha patrulleira e un avión da Armada Francesa. Ademais, a Secretaría Xeral de Pesca do Goberno español colabora no operativo realizando tarefas de coordinación.

SEN CONTACTO DESDE O MÉRCORES

O último contacto coa embarcación produciuse o pasado mércores pola tarde-noite. Pasadas 24 horas, como parte do protocolo habitual, a empresa tentou contactar novamente coa embarcación sen recibir resposta algunha.

Desde a empresa sinalan que "aínda que as comunicacións non son fiables nesa zona e é o barco o que habitualmente devolve a chamada pouco tempo despois", a filial de Profand en Senegal decidiu iniciar o "protocolo interno de pre-alerta".

Horas máis tarde, ao continuar sen recibir contacto por parte do barco, a compañía armadora deu aviso a Salvamento Marítimo de Senegal, que iniciou as tarefas de localización o venres pola mañá.

Oito dos 11 tripulantes do barco foron localizados á deriva nunha embarcación de emerxencia durante a madrugada do domingo, en bo estado de saúde. Entre eles, atópase o xefe de máquinas do Senefand 1, natural de Moaña (Pontevedra), mentres que o galego desaparecido é o patrón, natural de Marín.

O BARCO PASOU REVISIÓN EN OUTUBRO

Logo de ser localizados, os tripulantes rescatados indicaron que a embarcación sufriu un contratempo e afundiuse "en poucos minutos" a causa, posiblemente, do "sobrepeso no izado do aparello de pesca".

O barco, de bandeira senegalesa e con 24 metros de eslora, superou "sen incidencias" o pasado mes de outubro unha revisión técnica en Vigo e, segundo a empresa, "conta con todos os certificados necesarios" e con "equipamento reforzado de localización e seguridade de última xeración".

Grupo Profand ten sede na cidade de Vigo e desenvolve a súa actividade, ademais de en Galicia, en augas de varios puntos do planeta, como Arxentina, Perú, India e Senegal.