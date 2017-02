O Concello da Estrada (Pontevedra) celebra un pleno para decretar loito oficial pola morte de tres veciños

O Concello da Estrada (Pontevedra) celebrará este luns pola mañá un pleno extraordinario para decretar loito oficial pola morte de tres veciños do municipio, cuxos corpos foron achados na tarde do domingo.

Segundo informou o alcalde da localidade a Europa Press, José López Campos, ás 11,30 horas está previsto o pleno no que se acordará, tras falar cos portavoces, decretar entre un e tres días de loito oficial.

Ademais, posteriormente está previsto que se garde un minuto de silencio polo sucedido nunha vivenda da parroquia de Callobre onde foi achada aforcada unha muller, e a nai desta e o seu marido falecidos por arma de fogo e a escopeta xunto ao corpo do home.

FEITOS

Os tres corpos, dúas mulleres e un home, foron achados na tarde do domingo nunha vivenda da parroquia de Callobre, no municipio pontevedrés da Estrada.

Unha das mulleres, J.I.O., de 55 anos, apareceu aforcada, mentres que o cadáver da súa nai, A.O.T., de 92 anos, foi achado cun disparo de escopeta e, noutra estancia, o corpo sen vida do marido da primeira, M.L.C., de 55 anos, foi atopado cun disparo de escopeta, e a arma ao seu lado.

Foi un veciño da parroquia onde está situado o domicilio do tres persoas falecidas quen alertou aos servizos de emerxencia do suceso tras acudir á vivenda.

Ao lugar dos feitos trasladáronse a Garda Civil, Protección Civil e persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desprazou ao momento unha ambulancia asistencial e un médico do Punto de Atención Continuada (PAC) da zona, que confirmou o falecemento no lugar do tres persoas.