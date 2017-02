Desmantelan un invernadoiro de marihuana e incáutanse de 70 quilos de droga nun antigo taller do Rosal (Pontevedra)

Axentes da Garda Civil han desmantelado este fin de semana unha plantación de marihuana na localidade pontevedresa do Rosal, onde se interviñeron uns 70 quilos de marihuana --42 en cogollos secos preparados para o seu consumo e 28 de marihuana seca--, así como os medios utilizados neste tipo de invernadoiros.

Tal e como informou o Instituto Armado, a finais do pasado ano axentes de Tui e A Guarda sospeitaron que nunha nave do Rosal, utilizada antigamente como taller, estaba a cultivarse marihuana para a súa distribución en Vigo e nalgún país estranxeiro, polo que o Xulgado de Instrución número tres de Tui librou mandamento de entrada e rexistro do recinto.

Así, descubriuse que a nave estaba compartimentada en tres espazos diferenciados para as distintas etapas do cultivo, cun potencial de produción dunhas 800 plantas en cada colleita. Ademais, atoparon un total de 42 quilos de cogollos secos e preparados para o seu consumo e outros 28 quilos de marihuana seca.

Así mesmo, o espazo dispuña de "todos os medios técnicos necesarios" para este tipo de cultivos, con 28 condensadores eléctricos, lámpadas, fertilizantes e elementos mecánicos e eléctricos para ventilar, refrigerar e obter a temperatura adecuada, todo iso valorado en máis de 40.000 euros. Ademais, a nave abastecíase de electricidade utilizando a rede pública.

Por todo iso, ata o momento foi identificado como único responsable da plantación un veciño de Vigo de 31 anos, de iniciais A.P.A., quen tiña alugada a nave e ao que se investiga como suposto autor dun delito contra a saúde pública e outro de defraudación do fluído eléctrico.