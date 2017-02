O 061 atendeu a 79 persoas por 52 accidentes de tráfico a fin de semana en Galicia, das que dúas morreron

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendeu a 79 persoas debido a 52 accidentes de tráfico durante a fin de semana na rede viaria galega, das que dúas faleceron.

A Central de Coordinación do 061 recibiu entre as 15,00 horas do venres e as 23,59 horas do domingo 60 chamadas en relación con sinistros de circulación. O día que rexistrou máis incidentes foi o domingo, con 25.

Os recursos sanitarios mobilizados polo 061 ascenderon a 70. En concreto, as ambulancias medicalizadas realizaron cinco sinistros e as asistenciais fixeron 57 saídas; o helicóptero medicalizado atendeu un accidente e os médicos de Atención Primaria prestaron asistencia en sete ocasiones.

En 65 casos os feridos foron levados aos centros sanitarios correspondentes, en 12 ocasións recibiron atención no lugar do sinistro sen necesitar traslado e dous faleceron no punto.

A proporción de homes atendida ascendeu ao 61 por cento e a de mulleres reduciuse ao 39. En canto ás idades dos feridos, un 27 por cento dos atendidos tiña entre os 35 e 49 anos.

As provincias da Coruña e Pontevedra foron as que máis accidentes rexistraron durante os desprazamentos do fin de semana, 22 en cada caso; seguidas de Lugo, con cinco; e Ourense, con tres.